عاصي الحلاني يعتذر عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية بسبب أوضاع لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني اعتذاره رسميًا عن عدم المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32، بسبب الظروف التي يمر بها وطنه لبنان، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه الحلاني كلمات مؤثرة إلى جمهوره وإدارة المهرجان عبر صفحته على إنستجرام.

الاعتذار بسبب الأحداث الجارية في لبنان

عبر بيان رسمي نشره على حسابه في إنستجرام، أعلن عاصي الحلاني اعتذاره عن المشاركة في حفلات مهرجان الموسيقى العربية لهذا العام، والمقررة في كل من القاهرة والإسكندرية.

وذكر في بيانه: "نظرًا للحالة الراهنة وما يتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم، أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة".

وأضاف أنه كان من المقرر أن يحيي حفلًا في القاهرة يوم 14 أكتوبر، وحفلًا آخر في الإسكندرية يوم 17 أكتوبر، ولكنه اضطر لإلغاء هذه الفعاليات بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها بلاده.

شكر وتقدير للجمهور المصري وإدارة المهرجان

وجه الحلاني خالص شكره لإدارة مهرجان الموسيقى العربية على الدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة، كما أعرب عن أسفه للجمهور المصري الذي كان ينتظر حفلاته.

وأكد أنه يتمنى لقاء قريب مع محبيه في مصر، قائلًا: "متمنيًا لقاءً قريبًا يجمعنا بمصر الحبيبة"، كما دعا الله أن ينتهي العدوان على لبنان سريعًا، وأن يعم السلام والأمان جميع الدول والشعوب العربية.

التحضيرات المكثفة لمهرجان الموسيقى العربية

من جهة أخرى، تستمر التحضيرات للدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، حيث عقدت اللجنة العليا للمهرجان اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور رئيسة دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد وأعضاء اللجنة. خلال الاجتماع، تم مناقشة البرامج الفنية والفعاليات التي ستقدم خلال المهرجان، بمشاركة نخبة من الفنانين والموسيقيين، مثل الموسيقار صلاح الشرنوبي، والفنانة نادية مصطفى، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح.

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان

وفي سياق الاستعدادات، أعلن خالد داغر أن العمل جارٍ لتقديم عروض مميزة تعكس التراث الموسيقي العربي، وتلبي تطلعات الجمهور، كما يتم التحضير لعقد مؤتمر صحفي قريبًا للكشف تفاصيل المهرجان، بحضور ممثلي الصحف والإعلام لتسليط الضوء على الفعاليات المتوقعة.

ويترقب جمهور عاصي الحلاني عودته في وقت لاحق للمشاركة في أنشطة فنية، بينما تتواصل الاستعدادات لانطلاق مهرجان الموسيقى العربية وسط ترقب كبير من عشاق الموسيقى العربية الأصيل.