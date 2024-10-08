نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. هذا سبب رفض أحمد مظهر فيلم "لصوص لكن ظرفاء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان أحمد مظهر، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1917، ورحل عن عالمنا في 8 مايو 2002، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية الناجحة، حيث ترك بصمته الفنية الخاصة في كثير من الأعمال التي شارك بها على مدار مشواره الفني، وكان من ضمن مسيرته الفنية فيلك "لصوص لكن" ظرفاء انتاج 1968، هذا الفيلم كان له الكثير من الكواليس والأسرار ومن ضمنها رفض "مظهر" للفيلم قبل تصويره، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية سبب هذا الرفض.

أحمد مظهر

سبب رفض أحمد مظهر لفيلم “لصوص لكن ظرفاء”

كشف "مظهر" في لقاء تلفزيوني نادر على شاشة قناة الثانية المصرية، عن سبب رفضه لفيلم "لصوص لكن ظرفاء" في البداية، قائلًا:" الفيلم كنت رفضه عشان كان إنتاج خاص، وبعدين اشترته المؤسسة ورجعوا عرضوه عليا تاني وقلت السيناريو ده أنا قريته مرة قبل كده، ورفضته تاني، وبعدين جه مخرج اسمه إبراهيم لطفي وكان مثقف جدًا ومتعلم سينما في أمريكا، وحاصل على الماجستير في العلوم السينمائية من جامعة كاليفورينا وكان من القلائل اللي عندهم الشهادة دي، بعدها لقيت إبراهيم لطفي بيكلمني ويقولي دي رواية مش كوميدية، سميها بقا أنه ضحك عليا، لكني لست نادمًا على لعب هذا الدور إطلاقًا، رغم إني مكنتش ممثل كوميدي ".



نبذة عن أحمد مظهر

ولد أحمد مظهر في 8 أكتوبر 1917، في حي العباسية بالقاهرة، حصل على الثانوية العامة من مدرسة السعيدية في 1934، مارس الملاكمة وأصبح بطل المدرسة فيها، التحق بكلية التجارة ولم ترض طموحه فانتقل إلى الطب البيطري وأخيرًا استقر في الكلية الحربية في 1936، تخرج فيها في 1938 ومن دفعته جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وثروت عكاشة، عمل ضابطًا بسلاح المشاة بمنطقة منقباد، وشارك في الحرب العالمية الثانية، وحرب فلسطين وانتقل إلى سلاح الفرسان 1940، وانضم للصف الثاني من الضباط الأحرار، وكان ضمن الفريق المصرى للفروسية المشارك بمسابقة دولية للألعاب الأوليمبية في هلسنكي عاصمة فنلندا حين اندلعت ثورة 1952، وعينه عبد الناصر قائد مدرسة الفروسية في 1956.