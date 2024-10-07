"وشم الريح" يشارك في المهرجان الوطني للفيلم في المغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمود نصر، عن مشاركة فيلمه “وشم الريح”، في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم، في مدينة طنجة في المغرب، ابتداءً من يوم ١٩ أكتوبر الجاري.

تفاصيل فيلم “وشم الريح”

فيلم “وشم الريح”، من إخراج ليلى التريكي، ويقدم خلاله محمود نصر شخصية “ريان”.

محمود نصر يشوق الجمهور لفيلم “وشم الريح”

وشوق محمود نصر متابعيه لعرض فيلمه في المهرجان الوطني للفيلم في المغرب وكتب عبر صفحته على السوشيال ميديا: "في ترحالك لا نهاية لوشم الريح على روحك.. روحك دليلك، فدعها تجذبك بصمت إلى ما تحب فهي لن تضلك ابدًا".

فيلم وشم الريح

أحدث أعمال محمود نصر

من ناحية أخرى، ينشغل نصر حاليًا بتصوير مسلسله الرمضاني “البطل” تأليف رامي كوسا واخراج ليث حجو.