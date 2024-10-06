فن ومشاهير

طرح أغنية جيش وشعب لـ ريهام عبد الحكيم بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أغنية جيش وشعب لـ ريهام عبد الحكيم بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة ريهام عبد الحكيم، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم جيش وشعب، وذلك عبر القناة  الرسمية لشركة الإنتاج "IPR "بمنصة يوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكر نصر أكتوبر المجيد.

e6fad86026.jpg
7b45b50f76.jpg
7895cf0b67.jpg

 

تفاصيل أغنية “جيش وشعب”

 

 

وأغنية جيش وشعب، من غناء ريهام عبد الحكيم، وكلمات أحمد عبد المنعم، ألحان وليد منير، توزيع أيمن مصطفى وأسامة كمال، ومجموعة كورال الأوبرا، ومكس وماستر أسامة كمال، وتم التسجيل في استوديو أمان، تحت إشراف فني وليد منير ومدير المشروع يارا احمد وإنتاج IPR للعلاقات العامة والاعلام وإخراج محمود غازي.

أحدث حفلات ريهام عبدالحكيم

 

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لإحياء حفل ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري.
 

31c8c27aec.jpg
ريهام عبدالحكيم
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا