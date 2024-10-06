نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أغنية جيش وشعب لـ ريهام عبد الحكيم بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة ريهام عبد الحكيم، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم جيش وشعب، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج "IPR "بمنصة يوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكر نصر أكتوبر المجيد.

تفاصيل أغنية “جيش وشعب”

وأغنية جيش وشعب، من غناء ريهام عبد الحكيم، وكلمات أحمد عبد المنعم، ألحان وليد منير، توزيع أيمن مصطفى وأسامة كمال، ومجموعة كورال الأوبرا، ومكس وماستر أسامة كمال، وتم التسجيل في استوديو أمان، تحت إشراف فني وليد منير ومدير المشروع يارا احمد وإنتاج IPR للعلاقات العامة والاعلام وإخراج محمود غازي.

أحدث حفلات ريهام عبدالحكيم

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لإحياء حفل ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري.

