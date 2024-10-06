في ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على أبرز الأغاني الوطنية التي خلدت ذكرى النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - “عاش اللي قال”، “بسم الله”، “رايات النصر”، “سمينا وعدينا”، “صباح الخير يا سينا”، كل هذه الأغاني وأكثر من الأغاني الوطنية، خلدت ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي يحل علينا اليوم الأحد السادس من أكتوبر، فهو يوم النصر،حيث أبهر الجيش المصري العالم أجمع، بقدرته على استعادة الأرض، والتخلص من آلام الهزيمة، وكان الفن أحد أهم العناصر التي وثقت حرب أكتوبر، سواء من خلال السينما أو الدراما أو الموسيقى، ومن خلال هذا التقرير يعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز الأغاني الوطنية في حرب أكتوبر1973.

أبرز الأغاني الوطنية لنصر أكتوبر

أغنية "بسم الله" غناء العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ومن كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى، وتعد هذه الأغنية من أوائل الأغاني التي تم تقديمها عن حرب أكتوبر 1973.

نصر أكتوبر



أغنية "رايات النصر"، كلمات الشاعرة نبيلة قنديل وألحان زوجها على إسماعيل، وكانت الأغنية جاهزة قبل عام من حرب أكتوبر لتعرض في فيلم "العصفور" للمخرج يوسف شاهين، ولكن شاهين قدمها للإذاعة بعد انتصار أكتوبر، قائلًا: "نصر أكتوبر عندي أهم من الفيلم".

أغنية "عاش اللى قال" غناء العندليب عبد الحليم حافظ، من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي.

عبدالحليم حافظ “عاش اللي قال”



أغنية "سمينا وعدينا" غناء المطربة شهرزاد،ومن كلمات الشاعرة عليه الجعّار، ومن ألحان عبد العظيم محمد.

أغنية "صباح الخير يا سينا" غناء عبد الحليم حافظ، ومن كلمات عبد الرحمن الأبنودى وألحان كمال الطويل.

ذكرى نصر أكتوبر



أغنية "على الربابة" من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى وغناء الراحلة وردة الجزائرية.

وأغنية " عبرنا الهزيمة" غناء شادية،ومن كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدى.