انت الأن تتابع خبر خيسوس يشتعل غضبا على مالكوم بسبب هذا الامر ! أجواء مشحونة في فريق الزعيم رغم الفوز! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في لقاء مثير احتدم على ملعب الجوهرة، حقق فريق الهلال انتصارا مهما على الأهلي في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بنتيجة 2-1. ورغم الأجواء الاحتفالية عقب الفوز، برزت توترات داخل الفريق، حيث شهدت المباراة أزمة بين المدرب خورخي خيسوس واللاعب البرازيلي مالكوم، مما أضاف طابعا دراميا على اللقاء.
خيسوس يشتعل غضبا على مالكوم بسبب هذا الامر
- حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا مثيرا في مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي على ملعب الجوهرة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1. ورغم النتيجة الإيجابية، شهدت المواجهة أزمة بين المدير الفني خورخي خيسوس واللاعب البرازيلي مالكوم، حيث تم تصوير المدرب وهو يوبخ مالكوم بانفعال شديد قبل استبداله.
- بعد مغادرته الملعب بدا مالكوم غاضبا وهو يتحدث مع زملائه، كما أظهر ملامح استياء أثناء جلوسه على دكة البدلاء. بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة متفوقا على الاتحاد الذي يمتلك 15 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط فقط بعد هذه الخسارة.