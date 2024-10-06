انت الأن تتابع خبر خيسوس يشتعل غضبا على مالكوم بسبب هذا الامر ! أجواء مشحونة في فريق الزعيم رغم الفوز! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في لقاء مثير احتدم على ملعب الجوهرة، حقق فريق الهلال انتصارا مهما على الأهلي في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بنتيجة 2-1. ورغم الأجواء الاحتفالية عقب الفوز، برزت توترات داخل الفريق، حيث شهدت المباراة أزمة بين المدرب خورخي خيسوس واللاعب البرازيلي مالكوم، مما أضاف طابعا دراميا على اللقاء.

خيسوس يشتعل غضبا على مالكوم بسبب هذا الامر