انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب في الأردن الأحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في الأردن، الأحد، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



ووفقا للتسعيرة، فإن سعر غرام الذهب، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 53.8 دينار، مقابل 51.80 دينار للشراء، بحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب النشرة الصباحية، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 62 ديناراً و 47.80 دينار على التوالي.