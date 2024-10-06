انت الأن تتابع خبر استمتع بتجربة فريدة مع قطار الحرمين: رحلة لا تنسى بين مكة وجدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر رحلة السفر بين مكة المكرمة وجدة عبر قطار الحرمين تجربة استثنائية تجمع بين السرعة والراحة. يعد هذا القطار من أحدث وسائل النقل في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر وسيلة فعالة للتنقل بين المدينتين في زمن قصير، مما يسهل حركة الزوار والمعتمرين.

معلومات عن قطار الحرمين

يعتبر قطار الحرمين إنجازا تكنولوجيا فريدا، كونه الأول من نوعه في المملكة الذي يعمل بالطاقة الكهربائية. يتألف نظام القطار من 35 قطارا، قادرا على استيعاب 60 مليون مسافر سنويا، مع 417 مقعدا متاحا في كل قطار.

أسعار التذاكر

تتفاوت أسعار التذاكر حسب الوجهة ودرجة السفر:

من مكة إلى محطة جدة (المطار): الدرجة الاقتصادية: 34.50 ريال سعودي درجة رجال الأعمال: 109.25 ريال سعودي

من مكة إلى محطة جدة (السليمانية): الدرجة الاقتصادية: 23 ريال سعودي درجة رجال الأعمال: 80.50 ريال سعودي

مواعيد الرحلات

للاستفسار عن مواعيد الرحلات، يمكن الاتصال بالرقم الموحد من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

كيفية حجز تذكرة قطار الحرمين

يمكنك حجز تذكرة القطار بسهولة عبر عدة طرق، منها:

ماكينات الحجز في محطة مكة المكرمة.

الموقع الإلكتروني الرسمي للقطار

خطوات الحجز كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي.

تحديد مكان المغادرة ووجهة الوصول.

اختيار تاريخ الرحلة وعدد المسافرين.

النقر على "البحث عن رحلة".

اختيار الرحلة المناسبة ودرجة السفر.

تحديد المقعد وإدخال بيانات الدفع.

انتظار تأكيد الحجز والاحتفاظ بالتذكرة.

مدة الرحلة