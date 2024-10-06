انت الأن تتابع خبر خالد العيسى يعبر عن استيائه من التحكيم بعد انتصار الهلال: تصريحات مثيرة للجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقب انتهاء الكلاسيكو الذي شهد منافسة قوية بين الأهلي والهلال، والذي انتهى بخسارة الأهلي 2-1، أبدى خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي لكرة القدم، استياءه من الأداء التحكيمي الذي شهدته المباراة. في ظل الجدل الكبير الذي أحاط بلقاء القمة في الدوري السعودي، جاءت تصريحات العيسى لتسلط الضوء على الأخطاء التحكيمية التي اعتبرها مؤثرة في نتيجة المباراة.

خالد العيسى يعبر عن استيائه من التحكيم بعد انتصار الهلال

تحدث خالد العيسى رئيس النادي الأهلي لكرة القدم، عقب انتهاء الكلاسيكو الذي خسر فيه فريقه أمام الهلال بنتيجة 2-1. وقد شهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا أثار الكثير من النقاشات.

في تصريحاته لشبكة إخبارية، قال العيسى: "من الصعب أن تفوز على 12 لاعبا، والمنافسة ليست متكافئة. وعبر عن رفضه الاعتراف بفوز الهلال، مشيرا إلى عدة أخطاء تحكيمية كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة.

بهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة، متفوقا على الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة. في المقابل، تراجع الأهلي إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط، مما يزيد من الضغط على الفريق في الجولات المقبلة.