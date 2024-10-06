انت الأن تتابع خبر الاستخبارات التركية:سوريا والأردن ومصر بعد لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تؤكد تقارير الاستخبارات التركية، ان إسرائيل إذا نجحت بالدخول إلى لبنان، ستطمع في التقدم نحو الأردن وسوريا وسيناء.



وأكدت التقارير أن إسرائيل وأمريكا عملت على إنشاء خط يسمى "ديفيد" أو "داود"، من الجولان السوري المحتل يصل إلى حدود العراق.



وأشارت إلى أن خط داود يمر عبر قواعد عسكرية أمريكية موجود حاليا في الشمال السوري والخاضعة تحت سيطرة الأكراد،و هي الأراضي الموجود فيها حقول النفط.



ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين صاروا يرددون عبارات توراتية تدعو لتنفيذ مخطط إجرامي وصولا لتأسيس إسرائيل الكبرى.



كما ان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قال قبل يومين أن فترة رئاسته قدمت أكبر خدمة لإسرائيل من أسلحة والتغاضي عن ضرب غزة ولبنان والآن إيران.



ومن جهته، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعا إسرائيل إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية.



وقبل ذلك أكد أن مساحة إسرائيل صغيرة وأنه في حال وصوله رئيسا لأمريكا فإنه سيقوم بتوسعتها.

ومن جانبه، نبيه الرئيس التركي طيب رجب أردوغان خلال افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان التركي الثلاثاء الماضي، من ذلك المخطط، قائلا": إن "الإدارة الإسرائيلية التي تتحرك من منطلق "هذيان الأرض الموعودة"، تضع الأراضي التركية نصب عينيها بعد فلسطين ولبنان".

وتابع "العدوان الإسرائيلي يشمل تركيا أيضا لذلك سنقف ضد إرهاب الدولة هذا بكل الوسائل المتاحة من أجل وطننا وشعبنا واستقلالنا".

وأردف قائلا "الاحتلال والإرهاب والقصف العدواني بجوارنا ولسنا أمام دولة تلتزم بالقوانين بل قطيع من القتلة يتغذون على الدم والاحتلال".