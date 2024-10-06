تعرف على تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس تريند محركات بحث جوجل، مما أدى إلى تساؤل عدد كبير من الجمهور حول أحداث وأبطال العمل

وتمكن مسلسل المؤسس عثمان من جذب قاعدة مليونية من الجماهير العاشقة له منذ أنت عرضت أولى حلقاته في الموسم الأول، وهذا ما جعل القائمين على القناة يعلنون عن الموسم السادس لنجاح المواسم السابقة بشكل كبير، حيث يعرض المسلسل كافة التحديات التي واجهت الدولة العثمانية في نشأتها، ويعرض المسلسل على العديد من القنوات ليتمكن الجميع من متابعة أحداثه الشقية، فتقوم قناة إي تي في التركية المشهورة الناقل الحصري للمسلسل بعرضه يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، كما تقوم قناة دوت الخليج الجزائرية بعرض حلقة أسبوعية من المسلسل مدبلجة للغة العربية في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس.



تردد قناة دوت الخليج الجزائرية لمشاهدة مسلسلات قيامة عثمان

" تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 2 عبر القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، لمتابعة أحداث المسلسل خلال عرضه الأول باللغة التركية أو مترجمًا للغة العربية دون تشويش أو تقطيع في إشارة البث، وذلك من خلال ضبط الترددات التالية:-

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية 2024تردد القناة على عرب ساتالتردد: 11034.الاستقطاب: أفقي (H).معدل الترميز: 27500.معامل تصحيح الخطأ: 5/6.تردد قناة دوت الخليج الجزائرية نايل ساتالتردد: 12034الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ATV التركية 2024 نايل ساتالتردد: 10796.القمر الصناعي: نايل سات.معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي.تردد قناة ATV التركية عرب ساتالقمر الصناعي: عرب سات.تردد القناة: 12692.معدل الترميز: 27500.معدل الاستقطاب: أفقي.معامل تصحيح الخطأ: 5/6.الجودة: HD.