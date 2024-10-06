إيلون ماسك: ترامب هو المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وجه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات شديدة للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال ظهوره مع دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم السبت. وأعلن ماسك أن ترامب هو المرشح الجمهوري الوحيد القادر على "الحفاظ على الديمقراطية في أميركا"، معربًا عن دعمه له في مواجهة التحديات الانتخابية القادمة.

خلال التجمع، حذر ماسك الحاضرين من أن هذه الانتخابات قد تكون الأخيرة إذا لم يفز ترامب، وأشاد بشجاعة الرئيس السابق واصفًا إياه بأنه بطل حرية التعبير. وادعى ماسك أن الديمقراطيين يسعون لسلب المواطنين حقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير وحق حمل السلاح.

وكان هذا الظهور هو الأول من نوعه لماسك في تجمع انتخابي لترامب، ويعكس التحالف المتنامي بينهما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حيث يسعى ترامب لتعزيز الدعم في معاقل المحافظين مثل مقاطعة بتلر في بنسلفانيا.