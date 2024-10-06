نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف حقيقة إعلان المملكة إلغاء حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول إلغاء دعم برنامج حساب المواطن بأمر ملكي، وهو ما أثار حالة من القلق بين الأسر المستفيدة في المملكة العربية السعودية. يعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود، ما يساعدها في التغلب على التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها. البرنامج يحظى بأهمية خاصة، حيث يُصرف الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي، ويعد ركيزة أساسية لدعم الفئات الضعيفة.

الشائعات

في ظل هذه الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد برنامج حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين أن الأخبار المتداولة حول إلغاء الدعم لا صحة لها. أوضح البرنامج أن عملية الصرف مستمرة كما هو مخطط لها، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإلغاء الدعم أو تغيير قيمته. كما ناشد القائمون على البرنامج المستفيدين بضرورة التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها، وذلك لتفادي انتشار الشائعات المغلوطة.

موعد صرف دعم حساب المواطن

بالنسبة لموعد صرف دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر 2024، فمن المقرر أن يتم الإيداع في الحسابات البنكية يوم العاشر من الشهر، وهو الموعد الثابت شهريًا. في حال تزامن هذا الموعد مع إجازة رسمية، قد يتم تقديم أو تأخير الصرف وفقًا لما يتم الإعلان عنه رسميًا. ويُنتظر أن يتلقى المستفيدون رسالة تأكيد عند إتمام عملية الإيداع، لضمان استلامهم للمبالغ المستحقة دون تأخير.

أما بالنسبة للاستعلام عن أهلية حساب المواطن للدفعة 83، فيمكن للمستفيدين معرفة وضعهم عبر خطوات بسيطة من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج. كل ما عليهم فعله هو الدخول إلى الموقع، وإدخال رقم الهوية الوطنية والاسم الرباعي، ثم استكمال إجراءات تسجيل الدخول. بعد ذلك، يمكنهم الضغط على زر الاستعلام لمعرفة حالة الأهلية. بهذه الطريقة، يتمكن المستفيدون من متابعة أهلية استحقاقهم بكل سهولة وشفافية.