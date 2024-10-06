نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد «صرف مرتبات» شهر أكتوبر 2024.. تعرف على الجدول الجديد لزيادة أيام الصرف وتسهيلات الموظفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد صرف مكافأة طلاب المدارس للعام 1446، والتي تهدف إلى تحفيز الطلاب والطالبات على التفوق الأكاديمي وتقديم الدعم المالي اللازم لهم خلال المراحل الدراسية المختلفة. تسعى الوزارة من خلال هذه المكافأة إلى مساعدة الطلاب في تلبية احتياجاتهم الدراسية وضمان استمرارية تقدمهم العلمي. يتم صرف المكافأة بناءً على مجموعة من اللوائح والقوانين التي تشرف عليها الوزارة لضمان استحقاق جميع الطلاب المؤهلين لها.

موعد صرف مكافأة طلاب المدارس 1446

تم تحديد موعد صرف مكافأة طلاب المدارس للعام 1446 ليكون في 7 أكتوبر 2024، والذي يوافق 4 ربيع الآخر 1446 هـ. هذا التاريخ قد يتم تعديله في حالة تصادفه مع عطلة رسمية داخل المملكة. تهدف الوزارة من خلال هذه المكافأة إلى مساعدة الطلاب على تلبية متطلبات الدراسة والاحتياجات الأساسية خلال العام الدراسي.

مواعيد صرف المكافآت القادمة

بالإضافة إلى صرف مكافأة شهر أكتوبر، تم تحديد مواعيد صرف المكافآت للأشهر القادمة على النحو التالي:

صرف مكافأة شهر نوفمبر يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

صرف مكافأة شهر يناير 2025 يوم الثلاثاء 28 يناير 2025.

صرف مكافأة شهر فبراير 2025 يوم الخميس 27 فبراير 2025.

تعد هذه المكافأة جزءًا من جهود وزارة التعليم لدعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة.