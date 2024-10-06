عاجل - وكالة الأنباء اللبنانية: أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية في أعنف ليلة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ليلة عصيبة، حيث تعرضت لأكثر من 30 غارة جوية إسرائيلية، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. هذه الهجمات تُعد الأعنف منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد مواقع حزب الله في لبنان، واستهدفت الغارات مواقع متعددة في الضاحية، التي تعتبر المعقل الرئيسي للحزب. دوت أصوات الانفجارات بشكل متكرر، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، وسط حالة من الذعر بين السكان الذين لجأوا إلى الملاجئ والمناطق الآمنة.

التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله

تأتي هذه الغارات في إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقد وصفت مصادر عسكرية لبنانية الهجوم بأنه الأكبر من نوعه منذ سنوات، مؤكدة أن الأضرار المادية كانت جسيمة، فيما لم ترد تفاصيل دقيقة حول حجم الخسائر البشرية حتى الآن.

وعلى صععيد آخر، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، يوم السبت، التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

بحث التصعيد في المنطقة

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد في المنطقة، والمستجدات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأفادت الخارجية الأميركية في بيان أن الجانبين ناقشا ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 للسماح بعودة المدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى منازلهم.