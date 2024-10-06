انت الأن تتابع خبر اليونيسف: إسرائيل قتلت أكثر من 100 طفل بلبنان خلال 11 يوما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أن أكثر من 100 طفل قتلوا في لبنان خلال 11 يوما، فيما أصيب 690 آخرون خلال الأسابيع الستة الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي المتوصل على لبنان.



وقالت المنظمة عبر منصة إكس، الليلة، أنها تقدم مع شركائها الإمدادات الطبية الطارئة والخدمات الأساسية في لبنان.



ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، لتشمل مناطق لبنان كافة، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.