نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور نيللي.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 40 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الآن حفل ختام فعاليات الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة الاستعراضية “نيللي”، بأحد الفنادق الكبرى ببرج العرب بالإسكندرية.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور وعلى رأسهم سامح حسين وزوجته، ومحمد رياض ورانيا محمود ياسين، خالد سرحان، النجمة الإستعراضية نيللي.

واعتذرت الفنانة منة شلبي للمرة الثانية عن الحضور وعن تأجيل تكريمها دون الكشف الأسباب، حيث كان من المقرر تكريمها خلال حفل الافتتاح، ولكنها اعتذرت بسبب ظروف طارئة عن الحضور لتواجدها في ألمانيا لتصوير فيلم جديد.

يشهد الحفل عرضًا فنيًا بعنوان "عايشين"، من فكرة وإخراج محمد مرسي، وتصوير استعراضات محمد ميزو، والمادة الفيلمية والجرافيك لمحمد المئموني، والمخرج المنفذ مهند مخاطر، وفرقة محمد ميزو الاستعراضية، وإضاءة تامر صبري، وصوت محمد أمين. ويقوم العرض على فكرة الأفلام الرومانسية.

و يشهد الحفل توزيع الجوائز، بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج عمر عبدالعزيز، خالد سرحان، كمال أبوريا، رانيا محمود ياسين، محمد رياض، سهر الصايغ، سامح حسين.

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 والتي تحمل اسم النجمة “نيللي”، يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.