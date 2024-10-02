إسعاد يونس تكشف موعد اعتزالها التمثيل عبر its show time

القاهرة - محمد ابراهيم - إسعاد يونس: أتمنى إذا اعتزلت أكون بصحتي وفيه وقت بيحتاج الواحد يخلو بنفسه

كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن قائمة الأحلام المؤجلة في حياتها، مشيرةً إلى أن الاعتزال مرحلة ستحظى بها، في حالات معينة خططتها لنفسها، موضحةً أن هناك حلم لها مؤجل لم تحققه على مدار العشر سنوات الماضية.

تصريحات إسعاد يونس

وقالت إسعاد خلال لقائها في برنامج its show time: أنا مأجلة غصب عني قرأتي لكتب كتير أوي اشتريتها في آخر 10 سنين وحطاها جمبي وبرصها زي العواميد، ولكن لما هعتزل هقرأهم.

حقيقة اعتزال إسعاد يونس

أما عن فكرة الاعتزال، أضافت إسعاد: أتمنى إذا اعتزلت ابقى بصحتي لسه وميبقاش الاعتزال بسبب العكس، وهيجي وقت الاعتزال عشان فيه وقت بيحتاج الواحد يخلو بنفسه ويشوف عمل إيه في الرحلة اللي فاتت.

تفاصيل شخصية تيتا زوزو

أما عن قائمة أحلام تيتا زوزو الشخصية التي تلعبها في مسلسل يحمل نفس الاسم ويعرض عبر شاشة قناة dmc: قائمة أحلام تيتا زوزو مؤجلة طول الوقت وعندها أجندة بتكتب أحلامها طول الوقت زي زيارة سانت كاترين وتحضر تعامد الشمس على وجه رمسيس في معبد أبو سمبل وتلف العالم في سفينة وحاجات بنحلم بيها.

مواعيد برنامج its show time

الجدير بالذكر أن برنامج It’s Showtime يعرض على شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم.