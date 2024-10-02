لأول مره.. بسمة وهبة تكشف عن تفاصيل مرضها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل مرضها النادر والذي منعها من الظهور إعلاميًا خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما عادت لتقديم برنامجها «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور».

بسمة وهبة تكشف تفاصيل مرضها

وقالت بسمة وهبة: «في الحقيقة كان عندي مشاكل في معدتي من 20 سنة في المعدة، وكنت في إجازة الفترة الماضية، كنت في رحلة مرض طويلة مليئة بالأشواك بحكي علشان متفقدوش الأمل في حاجة، بقالي 20 سنة عندي حالة نادرة لما كنت بتعب كنت بسأل مين أفضل دولة في العالم لعلاج حالتي».

رحلة علاج بسمة وهبة

وتابعت «حالتي كانت شائكة وصعبة وبدور إني ألاقي حل ليا، أنا لفيت العالم روحت لندن وألمانيا وفرنسا وأمريكا ومحدش كان عارف يعالجني، فيه دولة من الدول خافوا يدخلوا الأمعاء لأن كل ما يدخلوا يحصل نزيف، بعدها روحت أمريكا وقال لازم تدخل غرفة عمليات عشت في كابوس وجالي نزيف وغيبوبة».

واختتمت: «الكلام ده كان قبل كورونا بعد ما رجعت مصر قولتله أنا تعبانة وجالي أعراض جديدة، فقالي الدنيا مقفولة علشان كورونا وبعدها اختفي، ذهبت لدكتورة في ألمانيا وهناك عرفت أنه شالي المعدة وسايب حتة صغيرة أعيش عليها، بعدها نزلت في وزني بشكل كبير، واستمر الألم بعد حصل عندي مؤخرًا تضخم بشكل غير طبيعي وكان الحل جنبي وقدرت أوصل لدكتور مصري قدر يحل المشكلة ويقدر يدخل إلى آخر الأمعاء دون نزيف».

نبذة عن بسمة وهبة

ولدت بسمة وهبة في عام 1972، تزوجت في المرة الاولى من السعودي أسامة السيد، وطلقت منه بعد إنجاب عبدالرحمن وعبد العزيز، ثم تزوجت مرة أخرى من ضابط الشرطة علاء عابد، وأقامت احتفالًا كبيرًا في أحد فنادق القاهرة، وأنجبت منه ابنة تسمى خديجة.