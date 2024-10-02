نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد تصوير المداح الجزء الخامس لحمادة هلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم حمادة هلال لتصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم المداح الجزء الخامس،والتي من المقرر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل،والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وسوف يبدأ تصوير العمل في بداية شهر نوفمبر المقبل، ويضم الجزء الجديد من العمل خالد الصاوي وغادة عادل وآخرين.

وكان مسلسل المداح 4 من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، مي سليم، حنان يوسف، حمزة العيلي، وعدد من ضيوف الشرف منهم دياب.

حماده هلال يعود للسينما من جديد

وعلى صعيد آخر، أعلن حمادة هلال خلال الفترة السابقة عن نيته للعودة مرة أخرى إلى السينما، بعد فترة من الغياب وكان آخر أعماله فيلم حلم العمر، الذي عرض في 2008 وكان من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان، وحقق العمل نجاحا كبيرا خصوصًا بعد عرضه على شاشة التلفزيون، وشارك فيه دينا فؤاد، هالة فاخر، رامي وحيد، توفيق عبد الحميد، منة عرفة، صبحي خليل، عزت أبوعوف، رضا حامد، محمد أحمد ماهر، وآخرين.

ودارت الأحداث حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة، ويحاول الوصول إلى مرحلة متميزة بمساعدة مدربه، ومع تتابع الأحداث يرتبط بفتاة من عائلة ثرية، ما يسبب مشاكل عديدة له مع أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، ويؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة

آخر أعمال حمادة هلال

والجدير بالذكر آخر أعمال حمادة هلال أغنية كده حصل،والذي تصدرت التريند فور نزولها.