هبة مجدي تسترجع ذكرياتها في لبنان وتوجه رسالة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هبة مجدي عدة صور لها قديمة من دولة لبنان موجهه رسالة خاصة لشعبها بعد الأحداث الجارية من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت هبة مجدي:' ذكريات من لبنان يارب احفظ هذا البلد وانصرها

حرصت الفنانة هبة مجدي، على حضور حفل جوائز الدير جيست لعام 2024، وقد تألقت هبة مجدي في الحفل بفستان أنيق باللون البينك ومطرز بالورود الصغيرة الفضية.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلنت نتائج حفل توزيع جوائز دير جيست "Awards Ceremony" لـ "Digital Magazine" في نسخته الـ 21 السنوية لعام 2024.

كان مسلسل "المداح 4" آخر أعمال هبة مجدي، حيث شاركت في بطولته إلى جانب الفنان حمادة هلال وسهر الصايغ وعدد من النجوم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.