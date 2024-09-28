"عمة حنان مطاوع وأم ياسمين صبري".. سلوى عثمان تكشف عن أحدث أعمالها في رمضان 2025 (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من الانتعاش الفني والنشاط الملحوظ تعيشها الفنانة سلوى عثمان، حيث تشارك بثلاثة أعمال خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025، فهى نجمة دائمًا تبحث عن الاختلاف والتمييز وتقدم الشخصية بشكل مهبر وبعناية جيدة حيث تهتم بأدق التفاصيل، وتعتمد على تعبيراتها وإحساسها ودائمًا تبدع في مشاهد الغضب والحزن، فهي فنانة من طراز خاص قماشتها التمثيلية واسعة، وتتمكن من خطف قلوب الجماهير من خلال المزج بين الدراما والكوميديا، لنرى فنانة قادرة على اختيار أدوارها والتحكم بأدواتها، فقدمت الأدوار المساعدة لتصبح "حجر أساسي" في العديد من الأعمال لتضع بصمتها الخاصة في تقديم دور الأم.

وحرص "دوت الخليج الفني" على إجراء حوار معها لتكشف لنا عن تفاصيل أحدث أعمالها الدرامية

في البداية، حديثنا عن دورك في مسلسل "حكيم باشا"؟



- أجسد في "حكيم باشا" زوجة عم مصطفى شعبان اسمها "شوشه"، سنكتشف خلال العمل هي شخصية شريرة ولا طيبة.

حديثنا عن التجهيزات والتحضيرات لشخصيتك في العمل؟

- قمنا بعمل بروفة وقرأنا الورق لأن المسلسل صعيدي فطبعًا بيكون من المهم الاهتمام باللهجة، لأن بالطبع الصعيدي فيه اختلاف في اللهجات ليس كل بلد تتكلم مثل الاخرى.

هل سيتم الاستعانة بمصحح لهجة أو خبراء لهجة؟

- بالفعل معنا مصحح لهجة صعيدي وسيتولى هذا الموضوع.

حديثنا عن تكرار التعاون مع مصطفى شعبان من خلال مسلسل "حكيم باشا"؟



- مصطفى شعبان شخصية جميلة جدًا وفنان محترم بيحب فنه وشغله وبيحب زملائه مثل كل الفنانين الذين تعاونت معاهم، وفي اجتهاد كبير جدًا في العمل، وأعتقد أنه أول مرة يخوض دور صعيدي، وطبعًا مهتم جدًا أنه يذاكر الشخصية كويس جدًا، وإن شاء الله سيكون المسلسل دمه خفيف والشخصيات لأنه مكتوب أقرب للكوميدي أكثر من أن يكون تراجيدي ولكن بالطبع في مواقف وصعوبات، ومعنا سهر الصايغ ودينا فؤاد بنات جميلة وفنانات محترمة وأعتقد أن دينا فؤاد لم تخوض تجربة تجسيد شخصية صعيدية ولكن سهر قامت بالفعل وشخصيتها لطيفة جدًا والشخصيات كلها مكتوبة حلوة الحمدلله.

هل بدأتي تصوير مسلسل "حكيم باشا"؟



- لا، ولكن من المقرر البدء في الشهر القادم.

ما الدور الذي تلعبيه في مسلسل "حياة أو موت"؟ وما هي اسم الشخصية؟



- شخصية تدعى "زينب" عمة حنان مطاوع ورنا رئيس والأثنين أخوات، والمسؤولة عنهم، بعد غياب والديهم لأنهم متوفيين في حادثة، إلا أن أحداث المسلسل تشهد تغير كبير بعد حدث مفاجئ وفي أزمة ما يمرون بها وعمتهم ستقف بجانبهما، والعمل يدور في اطار تشويقى اجتماعى.

حديثنا عن دورك في مسلسل "ظل حيطة"؟

- لا استطيع أن افصح عن أي تفاصيل عن المسلسل ولكن سأخوض دور والدة ياسمين صبري، ودوري عجبني فيه جدًا، والعمل فكرته جديدة غير المعتاد ومكتوب حلو، لا أريد الحديث عنه، لحد ما الناس تتفرج وإن شاء الله يعجبكم لأن الكرو كله ناس عظيمة.



- فهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج المخرج الكبير إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم أحلى منتجة ممكن تشتغلي معاها، وبطولة الجميلة ياسمين صبري وأنا بحبها جدًا على المستوى الشخصي، ومعنا الممثل الجميل الكبير الأستاذ أحمد فؤاد سليم".

هناك من يرى عدم قدرة ياسمين صبري على حمل بطولة عمل فني بمفردها.. ما تعليقك؟



- "لما يتفرجوا هيعرفوا"، العمل بطولة جماعية، لم يتم الاستقرار عن البطل حتى الآن، ولكن دورها هي والبطل قوي، وإن شاء الله هيكون دور جميل وتقيل، لأن الكتابة جميلة جدًا وعامةً هي بتحكمك في دور بتطلعي فيه احساسك ودور آخر تكون الكتابة ضعيفة فلا تعطي الفنان الدفعة لعمل دور حلو، فكل فنان أكيد بيسعى أنه يقدم دور حلو ولكن الكتابة لأزم تكون قوية.



فالعمل القوي بيتكون من أربعة ضلوع رئيسية "المخرج والمنتج والمؤلف والممثل" لا يمكن أن يقوم العمل من غيرهم لأنهم بيكملوا بعض وإن شاء الله ياسمين هتكون مميزة.

هل يزعجك حصرك في دور الأم بكل أعمالك؟ وهل سنراكي في أدوار مختلفة؟



- أنا أحب تقديم دور الأم أو العمة لأن الجمهور بيميل للست الحنينة والجدعة ولكن لو في دور شرير مكتوب حلو فأنا مستعدة لتقديمه مثل دوري في مسلسل "ستهم"، ولا اريد أن أقوم بعمل دور ضعيف فالجمهور ينزعج.

ولكن طبعًا أريد تقديم أدوار آخرى، فالممثل يحب التنوع ولكن بشرط أن يكون الدور مكتوب حلو لأن من الممكن أن يضيع نجاحه.

أنا في "ستهم" جسدت دور الست الشريرة جدًا ولكن حرصت تكون طبيعية جدًا رغم شرها فهي في النهاية قتلت أخوها، فالدور كان عجبني جدًا.

ماذا عن دورك في مسلسل "مملكة الحرير"؟

- انا زوجة محمود البزاوي ونعمل سويًا في مطبخ، ونعلم ما يدور في المكان، وكواليس العمل ممتعه والورق مكتوب كويس.



هل تفضلي عرض المسلسلات خلال السباق الرمضاني أم خارج السباق؟

- أنا لا أؤيد أى شي غير العمل الجيد، والسيناريو الذي كتب بطريقة جيدة ويشد المشاهد سيشاهده الجمهور سواء علي التلفزيون أو علي المنصات، ولكن اعتقد إنه في الموسم الرمضاني دائمًا مسلسلات التلفزيون هي الذي تجذب الجمهور أكثر من المنصات لإنه بيكون سباق ينتظره المشاهد من العام للعام.



هل انت حريصة على المشاركة في السباق الرمضاني؟



- غالبًا بحب أشترك جدًا في رمضان حتى لو هكون ضيفة، يعني دوري في مسلسل "المعلم" مع مصطفى شعبان مكنش عجبني أو ي وكان المفروض هيزودوا حاجات في الدور فحتى اللي اتكتب بحكم الحريق آثر ومتعملش ولكن عملته على قد ما أقدر يكون قريب من الناس والحمدلله الناس حبيته برغم أنه مش كبير، وكتبت اسمي ضيفة في العمل حتي أكون تمكنت من مسك العصاية من النصف.

هل هناك قضية تتمني أن تناقشها في عمل فني؟



- اتمنى أن أقدم عن الخلافات بين الأم والأب وأزاي متأثرش عن نفسية الأولاد لأنها هتأثر عليهم لما يكبروا فنفسي أن الأب والأم يحترموا أولادهم وطفولتهم ونفسيتهم فممكن يكتب حاجة كويسة في الجزء ده وممكن نتكلم عن مراعاة الأبن لما الأم تكبر، عامةً القضية الإجتماعية هي اللي بتلمس الناس وبتحبها، وهي اللي بتكتسح، فأنا محتاجين نناقش الحياة الاجتماعية كلها.

هل تؤيدين توجه بعض الفنانين لعالم التيك توك؟



- ليس لي علاقة، فالعلاقة بتكون بين الفنان والجمهور، والجمهور هو الذي يحكم ويقول رأيه والفنان بيحترم رأي الجمهور، فلم يكن من حقي أن أحكم فيها فهي علاقة خاصة جدًا بين الجمهور والممثل.

ما سبب ابتعادك عن السينما.. وهل سنراكي في فيلم قريبًا؟



- لا أعرف سبب أبتعادي عن السينما، ولكن تعاونت مع دنيا سمير غانم كضيفة في فيلم روكي الغلابة مع المخرج أحمد الجندي وبطولة محمد ممدوح وزوجي في الفيلم محمد رضوان وكان المشهد لذيذ، ولكن لا يوجد عمل سينمائي محدد حاليًا