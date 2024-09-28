نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. أشهر إفيهات علاء ولي الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم 28 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان علاء ولي الدين، الذي يتميز بالطيبة والتقرب من الله وكما قيل إنه شعر باقتراب أجله، واستطاع بعد عناء الوصول إلى قمة هرم الكوميديا إلى جانب العمالقة الكبار، ولعب العديد من الأدوار الكوميديا، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أشهر إفيهات علاء ولي الدين.

أشهر إفيهات علاء ولي الدين

شارك علاء ولي الدين في فيلم "الناظر"، وأطلق فيه العديد من الإفيهات منها «جايب لي ورد وأنا مفطرتش من الصبح»، «يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام»، «موت بغيظك أنا حلوة وزي القمر»، «والله لضربها على بقها»، «اعمل نفسك ميت»، «كابتن هو كله ضرب ضرب مافيش شتيمة»، «لمبي شهادة وفاة بابا أهي»، «صيعنّي يا عاطف»، «ممكن نقف 50 دقيقة حداد على روح بابا»، «مفرقتش لولو من أبولو»، «بلاش كده يا أستاذ سيد».

نبذة عن علاء ولي الدين

ولد علاء سمير سيد ولي الدين وشهرته" علاء ولي الدين "، في 11 أغسطس 1963 في قرية الجندية بمركز بني مزار في محافظة المنيا، جده هو الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية أنشأها على نفقته الخاصة وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت إلى الجهات الحكومية، ووالده سمير ولي الدين فكان ممثلًا ومديرًا عامًا لملاهي القاهرة، وتخرج علاء من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية وفي عام 1985 حصل على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس.

آخر أعمال علاء ولي الدين

وكانت آخر أعمال علاء ولي الدين في السينما هو فيلم «ابن عز»، والذي لم يكتمل من تصويره بسبب وفاته ولذلك لم يتم عرضه، وهو فيلم عربي تعريفه للمخرج حازم الحديدي، دارات احداثه حول فريد عز الدين، شاب ثري يعيش حياة مترفة كلها عبث وحفلات ومظاهر زائفة، بعيدًا عن أي مسئولية أو أي محاولة للعمل الجدي. والده رجل أعمال يمتلك ثروة طائلة. يجبر ابنه على استلام أعماله كلها وإدارتها، بعد أن قرر الهرب من البلاد، وتهريب أمواله كلها، حيث يشعر أن أمره قد انكشف أمام السلطات، اخر فيلم علاء ولي الدين قام بتصويره ولم يكمل تصويره نتيجة لوفاته هو فيلم "عفريتة".

وفاة علاء ولي الدين

رحل علاء ولي الدين عن عالمنا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، 11 فبراير عام 2003 منذ 18 عاما بسبب مضاعفات مرض السكري، وكانت وفاته صدمة لأصدقائه وجمهوره.