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هكذا هنأ رامي صبري نادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان رامي صبري الزمالك بعد فوزه على الاهلي في كأس السوبر من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام 

كتب رامي صبري:' مبروك لنادي الزمالك العظيم كأس السوبر

 

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا.

يستعد كلا من النجم أحمد سعد وإليسا ورامي صبري وبهاء سلطان لإحياء حفلا غنائيا ضخما والتي من المقرر إقامتها 25 أكتوبر علي مسرح أرينا الكويت، تحت شعار رباعية الموسم.

 

ومن المقرر أن يقدم النجوم مجموعة من أغانيهم المميزة التي يتفاعل معها الجمهور منها الجديدة والقديمة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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