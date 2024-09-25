فن ومشاهير

بكرة أحلى بينا يناقش موضوع المرأة فى السينما الافريقية

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أحمد جودة - القاهرة -  

استمرارا لفعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى تنظمه مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر وياتى تحت شعار بكرة احلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفلكلور الافروصينى عقدت بمسرح الاوبرا الصغير ندوة بعنوان المرأة فى السينما الافريقية وادارتها الدكتورة ميرفت ابو عوف 

واستضافت كل من سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى، المنتجات ريم حمودة، فردوز بولبليا ( جنوب افريقيا )، ليالي بدر ( فلسطين )، ابرار ( السعودية )

دور السينما فى طرح المشكلات الاجتماعية والازمات العالمية

تناول الحوار دور السينما فى طرح المشكلات الاجتماعية والازمات العالمية وتوثيقها من خلال اعمال صادقة تمنع تزييف الحقائق، كم تمت الاشارة إلى اشكال الانتاج والذى يتنوع بين الافلام الروائية والرسوم المتحركة والوثائقية والقصيرة والاهداف المتعددة لها والتى تشمل تطوير الوعى والقاء الضوء على القضايا العامة إلى جانب تاثير الشاشة الفضية على المجتمع وفاعليتها فى توصيل الرسائل.

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الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة

جدير بالذكر ان الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى 27 سبتمبر وتقام بمشاركة 53 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة، التضامن الاجتماعى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الإقتصادية، السياحة والاثار، الشباب والرياضة، التعاون الدولى، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة وتشهد لاول مرة قسما لافلام السينمائية الخاصة بالمرأة الافريقية إلى جانب مشاركة مجموعة من الاطفال فى لجان التحكيم.

 

 كما كرمت خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد لاعلان تفاصيل الفعاليات 13 شخصية ومؤسسة وفريق عمل شاركت بدور فاعل فى دعم ومساندة اصحاب الهمم.

مريم الجابري

مريم الجابري

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