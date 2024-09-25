نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. سوف يشارك خالد سرحان بهذا العمل في دراما رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان خالد سرحان اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، بعيد ميلاده، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1979، وبدأ التمثيل منذ أواخر التسعينات من خلال تقديمه للأدوار المساعدة، ومن أبرز أعماله الفنية هو مشاركته في فيلم أمير الظلام والديكتاتور، ويعتبر من الفنانين الذين لديهم بصمة فنية خاصة في أعمالهم الفنية.

أعمال خالد سرحان القادمة

ويستعد "سرحان" للمشاركة في دراما رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل "المداح" الجزء الخامس، وكشف هذا الأمر من خلال لقائه في برنامج "عيش صباحك"، مع الإعلامي يوسف التهامي والإعلامية فانا إمام، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، قائلًا:" نبشر الجمهور بشرة خير إن المداح الجزء الخامس يتعمل لرمضان 2025 بإذن الله".

خالد سرحان

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4"

وشارك في بطولة مسلسل "المداح 4" بجانب الفنان حمادة هلال، نحبة من نجوم الفن، أبرزهم:خالد سرحان، هبة مجدي،فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل "المداح 4"

وتدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

خالد سرحان



آخر أعمال خالد سرحان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سرحان فى السينما هو فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وشارك فيه علا غانم، داليا البحيرى، بسمة، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود.

تفاصيل فيلم “أولاد حريم كريم”

الفيلم هو الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" المعروض فى 2005، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى رومانسى، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، ويظهر مصطفى قمر خلاله بشخصية كريم الحسينى صاحب سنتر الكورسات، والذى تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل فى قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.