نجوم الفن والإعلام في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ94 (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - ‏أقامت سفارة ‎المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ‎مصر العربية مساء أمس الثلاثاء بالعيد الوطني الـ94 داخل أحد الفنادق الكبري بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين وكبار المسؤولين.

أبرز الحاضرين

كان على رأس الحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب وزير مجلس الوزراء وزير الصحة - نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور " سامح الحفني وزير الطيران والمستشار " عدنان الفنجري وزير العدل والمهندس كريم بدوي وزير البترول والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والدكتور " أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور " أسامة الأزهري وزير الأوقاف وشريف فتحي وزير السياحة والآثار "والدكتور " شريف فاروق وزير التموين والمهندس " حسن الخطيب وزير الاستثمار والوزير الدكتور " عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمه التعاون الإسلامي.



والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور " إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور " نظير عياد مفتي الجمهورية وأشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والاعلامي طارق علام والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والدكتور " طارق سعدة نقيب الإعلاميين وأسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والأعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان والفنانة القديرة لبلبة والنجمة إلهام شاهين والنجم شريف منير والفنانة غادة يوسف وغيرهم.

السفير صالح الحصيني



وكان في استقبال الحاضرين السفير صالح الحصيني سفير السعودية بالقاهرة وعبد الرحمن بن سالم الدهاس نائب سفير السعودية بالقاهرة.