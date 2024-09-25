في ذكرى رحيله.. تعرف على مسيرة خالد صالح الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان خالد صالح، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2014، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، وقدم ما يقرب الـ 70 عملًا فنيًا، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة خالد صالح.

نشأة خالد صالح

ولد "صالح" في 20 يناير عام 1964، في مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتخرج في كلية الحقوق عام 1987، التي كان يمثل في مسرحها أثناء دراسته ثم عمل سائق تاكسي بعد تخرجه من كلية الحقوق، ثم سافر إلى الخليج لأجل العمل، ومن ثم عاد من الخليج ليعمل أدوار كومبارس في المسرح من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يقوم بدور شخص يمر في خلفية المسرح أثناء حديث الأبطال من دون أن يتحدث. ثم عمل في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية كمساعد مخرج.

خالد صالح

أبرز أعمال خالد صالح في السينما

وقدم "صالح" العديد من الأعمال الفنية المختلفة بين السينما والتلفزيون والمسرح، ومن أبرز أعماله في السينما: فيلم بخيت وعديلة 2، محامي خلع، فتح عينيك، عمارة يعقوبيان، الحرامي والعبي، هي فوضى، جمال عبدالناصر، ميدو مشاكل، ملاكي إسكندرية، الريس عمر حرب، المصلحة، كف القمر، الجزيرة 2، فبراير الأسود، تيتو، حرب ايطاليا، ابن القنصل.

أبرز أعمال خالد صالح في التلفزيون

ومن أبرز أعماله في التلفزيون:مسلسل تاجر السعادة، الريان، فرعون، بعد الفراق، محمود المصري، موعد مع الوحوش، سلطان الغرام، أحلام عادية، حكايات زوج معاصر، 9 جامعة الدول، الدم والنار.

أبرز أعمال خالد صالح في المسرح

ومن أبرز أعماله المسرحية:مسرحية اصحوا يابشر، طقوس الاشارات والتحولات، الغفير، وغيرها من الاعمال.

خالد صالح

جوائز خالد صالح

جائزة أفضل دور ثان في فيلم "تيتو" من المهرجان القومي الـ11 للسينما عام 2005.



جائزة أفضل ممثل لعام 2005، عن دوره في فيلم "ملاكي إسكندرية"، من إخراج ساندرا نشأت.



جائزة التمثيل من مهرجان الأفلام وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير لأحسن تمثيل من مهرجان الإعلام العربي عن دوره في مسلسل "تاجر السعادة" عام 2009، وأهدى الجائزة لزوجتة هالة.