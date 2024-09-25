صبرى عبدالمنعم يتأثر على الهواء ويؤكد مش زعلان من حد

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان صبرى عبدالمنعم، أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، كان محب للجميع، وكان يساعد الجميع، وكان يحب العمل في انتاج عسل النحل.

تصريحات صبري عبدالمنعم

أضاف صبري عبد المنعم، خلال حواره ببرنامجه:" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل فنان يمر بظروف صعبة، ولكن الله هو العون والمساعد.

صبري عبد المنعم:مسامح الكل وكل شخص لديه ما يشغله



وتأثر على الهواء، بسبب عدم سؤال الكثير من النجوم عليه بسبب مرضه، قائلا:" أنا مسامح الكل، وكل شخص لديه ما يشغله.. الله يكون في عون الجميع.. أنا مش زعلان من حد".

آخر أعمال صبري عبدالمنعم

ويذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبدالمنعم الفنية، هو مشاركته في مسلسل “بيت الرفاعي” بطولة الفنان أمير كرارة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل “بيت الرفاعي”

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة،أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، صبري عبدالمنعم،وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.