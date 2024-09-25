سعيد الأرتيست يُحيي حفلًا استثنائيًا بتنمية المواهب في الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم الإبداع الفني وتقديمه بأبهى صوره، تنظم دار الأوبرا المصرية تحت رئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا مميزًا لمركز تنمية المواهب، بإشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر.

يُقام الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر على المسرح الكبير، حيث يتولى قيادة الحفل وتدريب طلاب فصل الإيقاع الشرقي الفنان القدير سعيد الأرتيست.

باقة متنوعة من الإيقاعات الشرقية

سيُقدم الفنان سعيد الأرتيست خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر الإيقاعات الشرقية التي تميز مسيرته الفنية. وتشمل قائمة المقطوعات التي سيتم عرضها: "تركات صباح ومساء"، "مجانيني"، "احنا الشباب"، "مكسرات"، "دقات مواهب"، "غمض وفتح"، "خربشة"، "دون عنوان"، بالإضافة إلى مقطوعات "تمر حنة" و"أمواج البحر". وتكتمل روعة العرض بمشاركة فرقة المزامير بقيادة الفنان السيد الحسيني، وفرقة الربابة الصعيدي بقيادة الفنان محمود شاكر، إلى جانب فرقة توشكي النوبية والسمسمية البورسعيدية.

مشاركة مميزة لمجموعة من الفنانين

يتضمن الحفل أيضًا ظهورًا مميزًا للمطربة نهى حافظ التي ستطرب الجمهور بأغنيتي "زي العسل" و"سلم عليا". كما سيشارك في الحفل مجموعة من العازفين العالميين البارزين مثل طارق رؤوف على آلة الترومبيت، ونور عاشور على الساكسفون.

وسيُضيء الحفل بمواهب شابة منها شمس الأسواني ونورا التي ستغني ميدلي إسكندراني يضم أغنية "من فوق شواشي الدرة"، إضافة إلى أحمد صلاح ومحمد محمود، الذي سيؤدي أغنيتي "بهيه" و"طاير يا هوا".

مركز تنمية المواهب: دعم الفنون وتنمية المواهب

تأسس مركز تنمية المواهب بهدف تنمية الذوق الفني للأجيال الجديدة وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون.

يضم المركز مجموعة من الأقسام المتنوعة، ويعمل على إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على التطور والتميز.