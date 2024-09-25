فن ومشاهير

أحمد عزمي ونجوم "انترفيو" ضيوف "صاحبة السعادة".. الإثنين والثلاثاء

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" في حلقة يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر، النجم أحمد عزمي وابنه آدم في لقاء خاص عن الفن والعائلة.

نجوم مسلسل “إنترفيو”

 

وفي حلقة الثلاثاء 1 أكتوبر يستضيف البرنامج نجوم مسلسل "إنترفيو"، وهم رنا رئيس وحازم إيهاب ومحمود فايز وسارة نور ونور بدر وكذلك المخرج أحمد خالد أمين في لقاء خاص عن كواليس المسلسل وأبرز القضايا التي يناقشها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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تفاصيل برنامج “صاحبة السعادة”

 

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

 

 

أبطال وصناع مسلسل "إنترفيو"

 

ينتمي مسلسل "إنترفيو" إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، ومن بطولة رنا الرئيس، العمل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

 

أحداث مسلسل "إنترفيو"

 


وتدور أحداث المسلسل حول «نادين»، التي تعمل محللة بيانات، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تتوجه لإجراء مقابلة عمل، ويتناول المسلسل قصة حياتها الشخصية وتعاملها مع المخاوف التي تواجهها، خصوصًا فيما يتعلق بالدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط إقناع «نادين» بالدخول في علاقة حب، ويطلب يدها للزواج، لكنها تبدي ترددًا وخوفًا من الفكرة، إلا أنه يستمر في المحاولة ويحثها على إعطائه فرصة للتعرف عليها.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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