نتفليكس تكشف عن موعد عرض الموسم الثاني من "البحث عن علا" وسط ترقب كبير

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت منصة "نتفليكس" عن موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل الشهير "البحث عن علا"، الذي سيبدأ بثه حصريًا في 26 سبتمبر 2024.

يأتي هذا الموسم بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، والذي شهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا، مما جعل الجمهور يتطلع بشوق لرؤية تطورات جديدة في حياة "علا".

تفاصيل الموسم الثاني وإخراج هادي الباجوري

يتولى المخرج المتميز "هادي الباجوري" إخراج الحلقات الست للموسم الثاني، بينما تشارك النجمة "هند صبري" في الإنتاج التنفيذي إلى جانب "أمين المصري". يتناول هذا الموسم رحلة "علا" في مواجهة تحديات الحياة بتعقيداتها المختلفة، حيث تتعلم كيفية التكيف مع المواقف الصعبة بكل مرونة وإقدام.

رحلة "علا" وتحدياتها الشخصية والمهنية

تتعمق الحلقات الجديدة في حياة "علا"، حيث تقف على حافة انهيار عملها، لكنها تعتبر كل أزمة نقطة انطلاق جديدة.

العلاقات الشخصية لـ "علا" ستكون محورًا مهمًا في هذا الموسم، حيث توضع جميع روابطها العائلية والعاطفية على المحك. ومن خلال شريك عملها غير المتوقع "كريم" (الذي يجسد دوره النجم "ظافر العابدين")، تُمنح "علا" فرصة جديدة لاكتشاف الحب بعد العديد من التحديات العاطفية.

استقصاء عميق عن العائلة والحب

يركز الموسم الثاني من "البحث عن علا" على قضايا الحب والعائلة والصلابة الداخلية التي تواجه بها الشخصيات مصاعب الحياة. يقدم المسلسل رسالة قوية حول أن التحديات قد تكون مصدرًا للنعم الخفية، والتي تظهر عبر دعم العائلة والأصدقاء. وقد تم تأليف المسلسل بإشراف هند صبري، وكتابة غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة.

طاقم التمثيل وكوكبة النجوم

يضم الموسم الثاني نخبة من النجوم، بينهم "هند صبري" التي تجسد دور "علا"، و"ظافر العابدين" في دور "كريم"، بالإضافة إلى "سوسن بدر"، و"هاني عادل"، و"ندى موسى"، و"محمود الليثي"، و"آيسل رمزي"، و"عمر شريف"، و"ياسمينا العبد"، و"طارق الإبياري". هذه الأسماء الكبيرة تضيف بريقًا خاصًا للمسلسل وتعد بمزيد من التفاعل والإثارة بين الشخصيات.

موعد العرض على نتفليكس

سيتم عرض الموسم الثاني من "البحث عن علا" حصريًا على منصة "نتفليكس" ابتداءً من 26 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من الجمهور في جميع أنحاء العالم.

يستعد المشاهدون للغوص في رحلة جديدة مع "علا" ومتابعة تطورات حياتها المثيرة، وسط تحدياتها العاطفية والمهنية، مما يعد بموسم مليء بالتشويق والدراما.