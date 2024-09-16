نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيمان الحصري تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية إيمان الحصري تريند محرك البحث جوجل، بسبب تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، مما استدعى إجراء عملية جراحية دقيقة لها، وفقًا لمصادر مقربة منها، وأكدت هذه المصادر أن حالتها الصحية مستقرة وأنها ستجري العملية خارج مصر، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



أحمد سالم يدعو الجمهور للدعاء لـ إيمان الحصري



وجه زميلها الإعلامي أحمد سالم نداءً لمتابعيه للدعاء لإيمان الحصري، مشيرًا إلى أنها تخضع لعملية جراحية دقيقة للغاية وتحتاج إلى دعوات الجميع في هذه الظروف الصعبة.



وأضاف أحمد سالم: "في يوم مولد رسولنا الكريم، أدعو لها بما كان يدعو به عليه أفضل الصلاة والسلام للمريض… اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ أَنْتَ الشَّافي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا اللهم آمين".



وفي وقت سابق، قد تعرضت إيمان لأزمة صحية خطيرة قبل ثلاث سنوات بسبب خطأ طبي أثناء عملية جراحية للأمعاء والقولون، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.



خضعت الحصري لسبع عمليات جراحية في 21 يومًا، وسافرت إلى ألمانيا لإجراء عمليات أخرى استغرقت خمسة أشهر من المعاناة، لكنها عادت بعدها بنجاح إلى الشاشة.