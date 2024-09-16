"أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثاني على شاشة "الوثائقية" احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "أنا حاربت إسرائيل"، وعرضها على شاشة قناة "الوثائقية".

أبطال الجيش المصري

توثق هذه السلسلة شهادات حصرية تذاع لأول مرة لعدد من أبطال الجيش المصري ممّن شاركوا في حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.

حكايات عن أبرز المعارك والعمليات التي شهدتها الحرب

وترصد تلك الشهادات، التي صُوِّرَت في مختلف محافظات مصر ومدنها وقراها، مجموعة من البطولات العسكرية الخالدة يرويها أصحابها، وحكايات عن أبرز المعارك والعمليات التي شهدتها الحرب.