سيرا إبراهيم تستعين بالنجوم في حكايتي أنا



القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ المخرج محمد هلال قريبا تصوير أولى حلقات برنامج الواقع حكايتي أنا والذي تقدمه الإعلامية سيرا إبراهيم.



المسلسل يتضمن حكايات واقعية من خلال المجتمع المصري والعربي وتنقسم لحدوتة يتم تمثيلها من خلال مجموعة كبيرة من النجوم وينقسم البرنامج ل٤٥ حلقة سيتم تقديمهم على ثلاثة مواسم.

اول حلقة سيتم تصويرها يلعب بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم لبنى ونس وأحمد رفعت وعبد الرحيم حسن ومحمد ابو داوود وورشا سامي والفائزة بمسابقة الدوم الفنانة ميرال ومن تأليف الكاتبة الصحفية منال الشرقاوي وسيكون مدير التصوير سامح سليم في أولى تجاربه مع البرامج وستايلست مها بركة وتدور أحداثها حول التأثير السلبي للطلاق والصراع بين الزوجين على أطفالهم.



وسيتم تصوير حلقات البرنامج بنفس تقنيات السينما وليس بشكل برامجي

البرنامج انتاج كاريزما ستوديوز

مقدمة البرنامج سيرا ابراهيم أكدت أنها تحلم منذ فترة بتقديم برنامج اجتماعي مختلف وهي في هذا البرنامج تستعد له منذ ٨ شهور وحصلت على دراسات وكورسات من أجل الاستعداد لتقديمه بشكل مختلف وجديد.



سيرا خريجة كلية حقوق وقدمت مجموعة من البرامج من قبل.