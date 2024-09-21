نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إسبانيول مساء اليوم السبت 12-9-2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في سادس جولات الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.