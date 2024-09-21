نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره إسبانيول مساء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل الملكي وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق إسبانيول المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.