محمود حميدة يتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمود حميدة تريند جوجل وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له من ندوة بجانب الفنانة إلهام صفي الدين وهو ينظر لها نظرة مثيرة للجدل وذلك أثناء حديثها مع خالتها الفنانة إلهام شاهين.

وعلى صعيد آخر، ينتظر محمود حميدة خلال الفترة المقبلة عرض فيلم الملحد، بطولة أحمد حاتم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

ويشارك في العمل شيرين رضا، تارا عماد، حسين فهمي، نجلاء بدر، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

ويشارك "حميدة" أيضًا في فيلم فرقة الموت، بطولة أحمد عز تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في العمل آسر ياسين، منة شلبي، بيومي فؤاد، أمينة خليل، فريدة سيف النصر، سماح أنور، وغيرهم.