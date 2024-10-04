ارتفاع حصيلة قتلى إعصار هيلين بأمريكا إلى 215 شخصا



حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 07:29 صباحاً - ارتفعت حصيلة القتلى جراء إعصار هيلين، الذى ضرب الساحل الجنوبى الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية إلى 215 شخصا على الأقل، ليصبح بذلك الإعصار الأعنف فى تاريخ البلاد منذ إعصار كاترينا عام 2005.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن العديد من الأشخاص لازالوا في عداد المفقودين في حين يعاني مئات الآلاف من الأشخاص من انقطاع التيار الكهربائي عقب مرور نحو أسبوع على الإعصار الذي اجتاح ولايات "فلوريدا" و"جورجيا" و"كارولينا الجنوبية" و"كارولينا الشمالية" و"تينيسي" بالإضافة إلى "فرجينيا".



وكان إعصار "هيلين" قد وصل الأسبوع الماضي إلى اليابسة في منطقة "بيج بند" بولاية "فلوريدا" كإعصار من الفئة الرابعة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة.