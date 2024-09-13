شاهد.. حسن أبو الروس يقدم الشكر لهؤلاء

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حسن أبو الروس عن تقديم الشكر والتقدير لكل من قام بدعمه والوصول إلى مستوى أعلى من خلال أغنية العيون بصالي، حيث حرص "حسن" على مشاركة جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" العيون بصالي الحمد لله أهم جائزة مزيكا في إفريقيا اختارتها إنه ا تكون على قائمة الأغاني المؤثرة المتقدمة وهي نوع مزيكا جديد في إفريقيا، ودا شرف كبير قوي ليا شكرا جدا".



تفاصيل أغنية العيون بصالي

العيون بصالي" من كلمات حسن أبو الروس، وزة منتصر، وإنتاج الموسيقي دكتور ديزيل، عيسى وأسود، نوفو، بيج مو، وميكس وماستر استوديوهات Overnite.

وجاءت الكلمات كالتالي:

العيون بصالي بس مش وصلالي

تيجي قصادي لساني هو حصاني

عالمكشوف مش وخدلي ستارة

مشوفش حركة غير بعد الصفارة

هنا بتاعتي الملعب واسع أنا على مهلي

وتاتا تاتا متنكشنيش الوحش فاق

مفيش مقارنة أساسا

شكلك بان بان بان

كتير الكلام لام لام

هأخدك فان فان

مش هتبان بان بان

فوق فوق اسمع يا صاحبي

اسمع يا رجولة

خدتك مقلب هنزيعهولك

أنا عالمزيكا أجدد موضة

يا كومبارس مشافش بطولة دوم تك

قولي شفتك فين

شايف فيك ميزتين

إنك مهمش وبوشين

أنا يا أنا الواد الجن

اللي لا يهدى ولا يون

طالع أزن

نازل أزن

اللي يحب صاحبه يرفع إيده لفوق

فوق فوق فوق

وبعد تبادل نظرات كإني في المحيط بصطاد

معرفش حب ولا صحاب

معرفش كاش ده ولا أقساط

فأنا متسبش ده أنا اللي بسيب

مفيش نصيب

تيجي شمال أو تيجي يمين

ملكش فيه

دلوقتي فل وكله ماشي

معايا مايكي لابس تاجي

ماشي براحتي وعلى مزاجي

خلص وقتك قبل ما أجي

وإيه يا جن مش هتحن

تيجي بطن أشوطها سن

بقت حرب مفيش سلم

بالسنان مش بالسن

فوق فوق