نجوى كرم تفاجئ الجمهور بـ "ريمكس" أغنية "يلعن البعد"

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أحمد جودة - القاهرة - فاجأت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها بخطوة غير متوقعة، حيث طرحت "ريمكس" لأغنيتها الشهيرة "يلعن البعد".

الأغنية الأصلية كانت قد لاقت نجاحًا واسعًا وانتشارًا كبيرًا عند طرحها كأغنية منفردة من ألبومها الجديد، مما دفع نجوى كرم إلى تقديم نسخة معدلة منها. هذا الريمكس، الذي تم طرحه عبر قناة روتانا على اليوتيوب، تضمن توزيعًا جديدًا قام به فريق AB Brothers، والذي أضفى لمسة احترافية ومميزة على العمل، مما أثار إعجاب محبيها.

نجاح أغنية "يلعن البعد" الأصلية

الأغنية الأصلية "يلعن البعد" حققت نجاحًا كبيرًا عند إطلاقها في شهر يوليو 2024، حيث تعاونت نجوى كرم في كلماتها وألحانها مع الفنان ايفان نصّوح، بينما تولى توزيعها هادي شرارة.

وقد نجحت الأغنية في جذب الانتباه بفضل كلماتها المؤثرة وألحانها العصرية، مما ساعدها على تحقيق مشاهدات تجاوزت الأربعة ملايين على اليوتيوب، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من جمهورها.

نجوى كرم

استعدادات نجوى كرم المستقبلية

مع النجاح الكبير الذي حققته "يلعن البعد" بنسختيها الأصلية والريمكس، تستعد نجوى كرم الآن للكشف مجموعة من الأغنيات الجديدة من الألبوم ذاته خلال الفترة المقبلة.

كما تُعِد الفنانة اللبنانية لجمهورها بالكشف المزيد من المفاجآت المثيرة خلال هذا العام، مما يبعث في نفوس محبيها الحماس والتشويق لمعرفة ما تخبئه لهم من جديد.