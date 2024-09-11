نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "انترفيو" لـ رنا رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أيام قليلة على بدء عرض مسلسل "انترفيو" ويعد هذا المسلسل هو أولي البطولات المطلقة للفنانة رنا رئيس ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تجذب الجمهور إليها.

مسلسل "انترفيو" هو من انتاج منصة watch it، وسيبدأ عرضه بداية من يوم 11 سبتمبر الجاري عبر منصة watch it، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي خيالي.

أبطال مسلسل "انترفيو" لـ رنا رئيس

ينتمي مسلسل "إنترفيو" إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، ومن بطولة رنا الرئيس، العمل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

أحداث مسلسل "انترفيو" لـ رنا رئيس

وتدور أحداث المسلسل حول «نادين»، التي تعمل محللة بيانات، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تتوجه لإجراء مقابلة عمل، ويتناول المسلسل قصة حياتها الشخصية وتعاملها مع المخاوف التي تواجهها، خصوصًا فيما يتعلق بالدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط إقناع «نادين» بالدخول في علاقة حب، ويطلب يدها للزواج، لكنها تبدي ترددًا وخوفًا من الفكرة، إلا أنه يستمر في المحاولة ويحثها على إعطائه فرصة للتعرف عليها.

تفاصيل شخصية رنا رئيس في مسلسل "انترفيو"

وأتضح من خلال البرومو أن هناك علاقة حب قوية بين رنا رئيس وخالد شباط كما أن تلك العلاقة بأت بالفشل بسبب خلافات في وجهات النظر والطباع والعقلية، ما يجعل المشاهد في ترقب شديد حول تلك العلاقة وأحداثها.

آخر أعمال رنا رئيس

وكان آخر أعمال رنا رئيس هو حكاية ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل والذي يحكي قصص حقيقية تتعلق بالأمراض والمشكلات النفسية، وضم مسلسل حدث بالفعل حكاية ريش أبيض، مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم ماجد المصري، رنا رئيس، بسمة، والحكاية من تأليف فادي النجار، ومن إخراج هشام الرشيدي، وايضا فيلم حريم كريم٢، جسدت شخصية فتاة تعيش علاقة حب قوية مع الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، فيلم أولاد حريم كريم يُقدم عقب مرور قرابة الـ18 عامًا من عرض الجزء الأول، الذي لعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، ريهام عبد الغفور، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس