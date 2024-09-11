نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله يكشف حقيقة اعتزاله للفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الفنان صلاح عبد الله، الجدل جمهوره بعد مشاركته بمنشورا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جعل البعض يتكهن بتلميحه لاعتزال الفن أو رغبته في الابتعاد عن المشاركة في أعمال فنية بجانب تكهنات حول حالته الصحية.

نشر صلاح عبد الله صورتين من أول عمل شارك فيه بدور دؤمة في مسلسل سنبل بعد المليون بجانب صورة لآخر عمل قدمه في التلفزيون وهو دور خميس فتيحة الذي قدمه في مسلسل العتاولة في الموسم الرمضاني 2024.

ومن جانبه، نفى صلاح عبد الله خلال تصريحات صحفية اعتزاله التمثيل نهائيا، مؤكدا أنه لم يقصد هذا على الإطلاق من المنشور الذي كتبه.

وقال صلاح عبد الله: من حين لآخر بحب أفكر نفسي أني قدمت مشوار وأعمال كثيرة، والعملين اللي كتبتهم هم من أول ظهر ليا في التليفزيون وآخر ظهور لان في ناس جابت ليا أعمال قدمتها بعد العتاولة في السينما ولكني كنت أقصد الأعمال التلفزيونية.

آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مشاركته في مسلسل تيتا زوزو مع إسعاد يونس التي تجسد شخصية اعتزاز، وتلقب بـ زوزو، وتحارب الفساد من خلال منصبها كوكيل للوزارة، ويعرضها ذلك للدخول فى صراعات من الآخرين، ولكنها تنتصر فى نهاية الأمر، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبدالعزيز