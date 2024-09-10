نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينب العبد لـ "دوت الخليج الفني": اسم "أم هبة" في عمر أفندي للحماية وأتمنى العودة بالزمن لتقديم بطولة مع رشدي أباظة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنجح الفنانة زينب العبد دائمًا في خطف قلوب الجمهور بأدوارها التي تقدمها، فبعد “قطة” في العتاولة التي نجحت بها نجاحًا كبيرًا عادت إلينا بشخصية “أم هبة” في عمر أفندي الذي لاقت إشادات واسعة من قبل الجمهور.

وحاور “دوت الخليج الفني” زينب العبد للكشف تفاصيل شخصية أم هبة وسبب التسمية، وإليكم نص الحوار:

من رشحك لدور أم هبة في عمر أفندي؟

تم ترشيحي من قبل المؤلف مصطفى حمدي، تواصلنا هاتفيًا للتحدث عن شخصية "أم هبة" وتحمست لها وحبيتها.



كيف تم الإستعداد لهذه الشخصية ؟

تم الاستعداد لها مثل أي شخصية أخرى أقوم بتقديمها عن طريق المذاكرة وتحدثت مع المخرج عبد الرحمن أبو غزالة حتى نضع خطوط الشخصية وبالتالي اخذت الخط الصحيح لتقديم شخصية أم هبة.



لماذا تم اختيار اسم أم هبة للشخصية تحديدًا بالرغم من عدم إنجابها؟

لم يكون اسم "أم هبة " هو اسمها الحقيقي فلديها اسم أخر لم يظهر سوى في الحلقات الأخيرة وهو "ابتسام "، وفكرة أم هبة كانت من قبل صبري "أحمد سلطان " لمضتيقتها، وهذا الاسم بالنسبة لها نوع من أنواع الحماية.

كيف كانت تجربة العمل مع المخرج عبد الرحمن أبو غزالة خاصة أنها المرة الأولى له بالإخراج؟

أول مرة إخراج له وأول مرة أتعاون معه، فهو مخرج شاطر جدًا بيحب الممثل وإيقاعه سريع وفاهم جدًا، وقبل كل مشهد يجلس مع الممثل ليوصل له ماذا يريد بالظبط، وإذا احب الممثل أضافت شئ يستمع وإذا كانت ستضيف للدور يوافق عليها فورًا.

مشاهدك مع أحمد سلطان تلقائية جدًا فهل كان هناك ارتجال في مشهد ما؟



كان الإرتجال متفق عليه مع المخرج، وكان بيتم أخذ رأي المخرج في البروفات فإذا وافق نقوم به.

بعد تريند مشهد الكنزات هل تعرضتي لمواقف من قبل الجمهور عليه؟



تلقيت رسائل مازحة مثل "أم هبة دي لقطة،أنا عايز أم هبة في حياتي، ما تتجوزيني يا أم هبة "، وهى تعليقات لطيفة من الجمهور.



إذا عدتي بالزمن للوراء فما الفترة التي تحبينها؟



دائمًا أفضل الزمن القديم، والأفلام والأغاني وحتى الناس فأنا من محب الزمن الجميل.



إذا قمتي بتقديم دور بطولة أمام شخص من الزمن الجميل فمن سيكون؟

أكيد لو هقدم بطولة في المركز الأول رشدي أباظة، وأحمد مظهر، ماري منيب، زينات صدقي، شادية، سعاد حسني، فاتن حمامة.

هل تحضري لأعمال جديدة الفترة المقبلة؟

إن شاء الله مضيت عمل منصات off session من ثلاثة أشهر، ولكن لم ابدأ التصوير بعد.