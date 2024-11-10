كم يحتاج الطفل من السوائل يوميا؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - أهمية السوائل لصحة الطفل

تعتبر السوائل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي للأطفال، حيث تلعب دورًا حيويًا في دعم العمليات البيولوجية المختلفة في الجسم. تعتمد صحة الأطفال ونموهم السليم على توفر كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى للمحافظة على توازن السوائل داخل الجسم.

كمية السوائل المناسبة للأطفال

يختلف احتياج الأطفال للسوائل بناءً على عدة عوامل مثل العمر، الوزن، مستوى النشاط البدني، والطقس. إليك الإرشادات العامة لحاجة الأطفال اليومية من السوائل:

الرضع (حتى عمر 6 أشهر): يحتاجون إلى الحليب فقط خلال هذه المرحلة، سواء حليب الأم أو الحليب الصناعي.

يحتاجون إلى الحليب فقط خلال هذه المرحلة، سواء حليب الأم أو الحليب الصناعي. الأطفال من 6 إلى 12 شهراً: يمكنهم تناول كميات صغيرة من الماء بالإضافة إلى الحليب مع البدء في تناول الأطعمة الصلبة.

يمكنهم تناول كميات صغيرة من الماء بالإضافة إلى الحليب مع البدء في تناول الأطعمة الصلبة. الأطفال من 1 إلى 3 سنوات: حوالي 1.3 لتر يومياً، بما في ذلك كل من الماء ومصادر السوائل الأخرى مثل الحليب والعصائر.

حوالي 1.3 لتر يومياً، بما في ذلك كل من الماء ومصادر السوائل الأخرى مثل الحليب والعصائر. الأطفال من 4 إلى 8 سنوات: حوالي 1.7 لتر يومياً.

حوالي 1.7 لتر يومياً. الأطفال من 9 سنوات وأكثر: تزداد احتياجات السوائل لتصل إلى حوالي 2.1 إلى 2.4 لتر يومياً، مع اختلاف الكميات بناءً على النمو والنشاط اليومي.

كيفية ضمان حصول الأطفال على السوائل الكافية

يمكن للوالدين اتباع بعض النصائح لضمان حصول أطفالهم على الكمية المناسبة من السوائل بشكل يومي:

تشجيع الأطفال على شرب الماء بانتظام، خاصةً بعد النشاط البدني أو اللعب.

تقديم الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.

تقليل استهلاك المشروبات الغازية والمشروبات السكرية لأنها قد تسبب الجفاف.

تعويد الأطفال على شرب الماء مع الوجبات وأثناء تناولها.

علامات نقص السوائل عند الأطفال

تظهر بعض العلامات التي قد تشير إلى أن الطفل لا يتناول كمية كافية من السوائل، ومنها:

جفاف الفم والجلد.

العطش المفرط.

قلة التبول أو ظهور البول بلون غامق.

الإرهاق أو التعب المستمر.

انخفاض النشاط البدني والدوار.

يجب على الأهل الانتباه إلى هذه العلامات والسعي للحصول على مشورة طبية إذا استمرت الحالة. إن توفير السوائل الكافية للأطفال يساهم في المحافظة على صحتهم العامة ودعم نموهم وتطورهم بشكل سليم.