ما تأثير القلق على صحة الجنين؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - التأثيرات النفسية والجسدية للقلق خلال الحمل

تعد فترة الحمل من أجمل الفترات التي تمر بها المرأة، لكنها قد تكون مصحوبة بمشاعر مختلطة من الفرح والقلق. وينتج القلق أحيانًا عن الضغوط اليومية أو التوقعات بشأن الأمومة. يمكن لهذه المشاعر أن تؤدي إلى تأثيرات نفسية وجسدية ليس فقط على الأم والطفل أيضًا.

كيف يؤثر القلق على صحة الأم؟

تشير الأبحاث إلى أن مستويات القلق المرتفعة يمكن أن تؤثر على صحة الأم الحامل من خلال عدة طرق، منها:

التسبب في اضطرابات النوم

زياد مخاطر حدوث حالات مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي

الشعور بالإجهاد المفرط والضعف العام

تأثير القلق على الصحة الجسدية للجنين

للقلق أثناء الحمل عدة انعكاسات على الجنين، حيث يمكن أن يُحدث بعض التغييرات في تطور الجنين، وقد تشمل هذه التأثيرات:

انخفاض وزن الولادة: تشير بعض الدراسات إلى أن الأمهات اللواتي يعانين من مستويات عالية من القلق أكثر عرضة لإنجاب أطفال بوزن منخفض.

ولادة مبكرة: قد يساهم القلق في زيادة فرص الولادة قبل الأوان، مما قد يؤثر على صحة الجنين.

مشاكل في التطور العصبي: هناك أبحاث تشير إلى أن مستويات التوتر المرتفعة يمكن أن تؤثر على التطور العصبي للجنين.

طرق للتعامل مع القلق خلال الحمل

من المهم أن تتخذ الأم خطوات فعّالة للتعامل مع القلق أثناء هذه المرحلة الحيوية. وفيما يلي بعض الطرق الممكنة لتقليل تأثير القلق:

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل اليوغا أو المشي.

الانخراط في جلسات الاسترخاء الذهني مثل التأمل والتنفس العميق.

الحصول على دعم الأصدقاء والعائلة والتحدث إلى أخصائي نفسي إذا لزم الأمر.

اتباع نظام غذائي صحي وشرب كميات كافية من الماء.

إن الاعتناء بالصحة النفسية للأم الحامل ليس فقط لصالحها بل لأجل صحة جنينها أيضا. جميع الأمهات يحتجن إلى الدعم والرعاية اللازمة لضمان يشأن هذه الفترة بصورة صحية وآمنة.