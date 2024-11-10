ريال سوسيداد يكبد برشلونة خسارته الثانية في الدوري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - تلقى برشلونة هزيمته الثانية في الدوري، بعدما خسر أمام مضيفه ريال سوسيداد (1-0)، مساء الأحد على ملعب “أنويتا”، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدف سوسيداد الوحيد شيرالدو بيكر في الدقيقة (33).

رغم الخسارة، بقي برشلونة في صدارة الليجا برصيد 33 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، فيما رفع سوسيداد رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم للمركز الثامن.