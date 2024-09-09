انت الأن تتابع فرح الهادي تخطف الأنظار برفقة ابنها وزوجها خبروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة الكويتية فرح الهادي، أنظار الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصور العائلية الدافئة التي نشرتها لها بصحبة زوجها عقيل الرئيسي وطفلهما آدم، وتفاعل معها عدد كبير منهم.



وفي التفاصيل، نشرت فرح الهادي لقطات دافئة جمعت بينها وبين طفلهما آدم، وهم يجلسون بعفوية داخل منزلهم، وأرفقتهم بتعليق مؤثر كتبت فيه: "في هذا البيت رسمنا أحلام".



وارتدت فرح الهادي وزوجها وابنهم بيجامات منزلية متشابهة، وهو ما أضفى جواً أسرياً على الصور، وتفاعل معها المتابعون بتعليقات تفيض بالمحبة والدعاء لهما، وأن تظل عائلتهم الصغيرة سعيدة، خاصة بعد أن أعلنت المشهورة الكويتية استعدادهم لاستقبال الطفل الثاني خلال أشهر.



وجاءت بعض التعليقات: "حلاكم الله مصلي علي النبي مشاء الله تبارك الرحمن عيني ما أضر ربي يخليكم لي بعض وعائلة سعيدة طول العمر"، بينما مازحت إحدى المتابعات فرح الهادي قائلة: "آخر صورة تصورتها مع زوجي يوم العرس قبل ست سنين، حلوووين الله يحميكم".



وشددت الكثير من التعليقات على أهمية العائلة في الحياة، حيث كتب البعض: "ربي يحفظكم ويسعدكم يارب. تصدقون توني أفكر بيني وبين نفسي ان عوض ربي أفضل وأجمل وأحسن من ألف مسلسل وألف عمل وألف سفرة، وإن ربي جعل هالفترة من حياتكم أجمل فترة وهي تكوين العائلة أجمل من اي شي بالدنيا: "لله يحفظكم لبعض"، "أحلى عائلة بقلبي".



وتساءل البعض عن سبب ظهور فرح الهادي في الصور ببطن غير منتفخة، على الرغم من ظهورها من قبل ببطن كبيرة؛ بسبب حملها في طفلها الثاني، لكن هذه الصور تم التقاطها من قبل.



وجاء ذلك بعد ما يقرب من شهر على إعلان فرح الهادي في أغسطس الماضي انتظار طفلها الثاني من زوجها الفنان عقيل الرئيسي،



وذلك بجلسة تصوير كشفت فيها عن جنس المولود، وحضرها ابنها آدم، لتفاجئ الجميع بظهور الدخان الأزرق وهو ما يعني أن ابنها الثاني سيكون صبي أيضاً.



وعبر عقيل الرئيسي عن سعادته قائلاً: "ًصار عندنا ولدين، منو كان متوقع أزرق"، ومن جهتها طلبت فرح الهادي من الجميع مساعدتهم في اختيار اسم طفلها: "ألف الحمدالله..نبيكم الحين تساعدونا بأسامي الأولاد".



وجاء إعلان حمل فرح الهادي بطريقة مميزة للغاية، حيث ظهرت في صور بصحبة زوجها وابنها، ونشرت لحظة معرفتها بالحمل برد فعل عفوي، وهي تتفحص الاختبار بسعادة شديدة، وتفاجئ زوجها بطريقة طفولية، وعاش الثنائي لحظات من السعادة، واحتضنا بعضهما البعض .