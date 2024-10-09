جامعة صنعاء تكرم ثلاثة من علمائها

جامعة صنعاء تكرم ثلاثة من علمائهاأقامت جامعة صنعاء اليوم حفلاً تكريمياً لثلاثة من علماء الجامعة ظهرت أسماؤهم في مقدمة علماء الجامعات اليمنية بقائمة جامعة ستانفورد ضمن أفضل 2% من علماء العالم.

وكرم رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس الثلاثة العلماء بشهادات تقديرية ومبالغ مالية وهم:الاستاذ دكتور ملهم علي حمود الحبوري عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة صنعاء، والدكتور طارق محمد حسين الشامي عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء، والدكتور علي عبدالله أحمد المنتصر عضو هيئة التدريس بكلية التربية والعلوم التطبيقية- أرحب، حيث جاء تكريمهم بعد تميزهم بالبحوث العلمية التي قدموها.

وأوضح رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس أن التكريم تحفيز لهؤلاء العلماء وتشجيع للاكاديميين في الجامعة والجامعات اليمنية بشكل عام لعمل بحوث ودراسات علمية من شأنها تطوير العمل الاكاديمي وقدارت الاكاديميين وانعكاسها ايجابيا على الجامعات والوطن بشكل عام،

وعبر رئيس جامعة صنعاء عن أمله بأن تلتفت الحكومة الى دعم البحث العلمي العلماء اليمنيين في الجامعات، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلد والمنطقة، وأن الاتجاه لدعم العلماء والبحث العلمي ستكون البلد أكثر قوة، الى جانب الموقف القوي والمشرف الذي تسجله اليمن قيادة وحكومة وشعبا في مناصرة الشعب الفلسطيني.

وكان الدكتور علي المنتصر قد القى كلمة المكرمين أشار فيها الى ما تمر به الأمة من تحديات كبيرة من قبل الاعداء وتحديدا ما يحدث في فلسطين وغزة وجنوب لبنان على وجه الخصوص، وهو ما يؤكد أن البحث العلمي هو السبيل الأمثل لبناء مجتمعات قوية قادرة على الصمود وتحقيق تنمية مستدامة واكتفاء ذاتي.

وقال المنتصر إن انشاء مراكز بحثية متخصصة أصبح ضرورة ملحة كونها ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وتكون منصة لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والعالمية.