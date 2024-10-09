أميرة أديب: "قررت ألا أعيش في جلباب أبي" وتحملت مسؤليتي بعد رفض عائلتي مجال التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة أميرة أديب برفقة أسرتها ضيوف في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

قالت أميرة أديب، إن الجيل الذي تنتمي إليه، لديه شيء من المخاطرة، سواء كانت مخاطرة صحية أو غير صحية.

وتابعت: "طول الوقت بشوف أن أنا إنسانة مسئولة، وشايفة أني مينفعش اتكل على أهلي ماديا، وفي البداية أهلي كانوا رافضين دخولي مجال الفن".

وأضافت: "أنا عنيدة، وكان فيه صراع بيني وبين والدتي لمدة سنتين، في مرحلة اختيار الجامعة، ووقتها رفضت أني أمثل، ولما لاقيت ماما قالتلي مش هدفع فلوس في حاجة زي دي، قررت أتحمل المسؤولية، وهما كانوا حابين أني أدرس الهندسة، رغم أني معرفش حاجة في الحساب".

واستكملت حديثها قائلة: "حبيت أعمل حاجة بعيد عن أهلي، أنا قررت ألا أعيش في جلباب أبي".